Beyaz Saray'dan şirketler için kar açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard, ABD tüketici duyarlılığının Mart ayında beklenmedik bir şekilde artarak enflasyonun yumuşamaya devam edeceği umuduyla yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından şirket karlarının yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.

Biden yönetiminin maliyetleri düşürmek için hala yapması gereken işler olduğunu söyleyen Brainard, "Amerikalı ailelerin maliyetlerini düşürmek için yapmamız gereken daha çok iş var, şirket karları hala yüksekken, Başkan Biden şirketlere tasarruflarını tüketicilere yansıtmaları çağrısında bulunmaya devam edecek" dedi.