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Birleşik Krallık'ta işsizlik sabit kaldı

Birleşik Krallık'ta işsizlik temmuz-eylül döneminde yüzde 4,2 ile değişiklik göstermedi.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 10:50

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 10:50

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) iş gücü piyasasına ilişkin açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık'ta istihdam oranı temmuz-eylül döneminde yüzde 75,7 oldu.

Bu dönemde işsizlik ise yüzde 4,2 ile değişiklik göstermedi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), faiz kararları açısından yakından takip ettiği maaş artışları yüksek seyretmeye devam etti.

Söz konusu dönemde, çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazda artış yüzde 7,7 ile bir önceki üç aylık döneme göre sınırlı düşüş gösterirken, maaşlardaki artış ilgili kayıtların tutulduğu 2001'den beri görülen en yüksek yıllık bazda artışlar arasında yer aldı.

İkramiyeler dahil ortalama maaşlardaki yıllık artış ise aynı dönemde yüzde 7,9 olarak hesaplandı.

ONS Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yılın üçüncü çeyreğinde iş gücü piyasasındaki genel resmin büyük oranda değişmediğini ifade etti.

Ülkede enflasyonun yavaşlamaya başladığını aktaran Morgan, buna rağmen reel ücretlerde son iki yılın en hızlı artışının görüldüğünü dile getirdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, daha önce yaptığı açıklamada, maaşlardaki artış oranlarının sürdürülemez olduğunu belirtmişti.

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