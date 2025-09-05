CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ağustosta küresel gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 6,9 arttığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2025 15:42

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerinin izlendiği ağustos ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Verilere göre, Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 puan artarak 130,1 puana yükseldi. Gıda fiyatları, ağustos ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 6,9 üzerine çıktı.

Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos ayında gıda fiyatları endeksinde yer alan tahıl ve süt ürünleri fiyat endekslerindeki düşüşler, et ve bitkisel yağ endekslerinde ise artışlar oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerek 105,6 puan oldu. Tahıl Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 4,1 azaldı.

Uluslararası buğday fiyatları bol küresel arz ve zayıf ithalat talebini yansıtarak düşüş gösterdi.

Mısır fiyatları ise çoğunlukla Avrupa Birliği'ndeki (AB) sıcak hava dalgalarının verim üzerindeki etkisine ilişkin endişeler ve özellikle ABD'de yem kullanımı ve etanol üretimine olan talebin artmasıyla desteklenerek yükseldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 1,4 artarak 169,1 puan oldu. Ağustos ayındaki belirgin artış palm, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı.

Et Fiyat Endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 4,9 yükselerek 128 puanla yeni rekor seviyeye ulaştı.

Bu artış sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinden kaynaklandı.

Uluslararası sığır eti fiyatları, Avustralya fiyatlarını artıran ABD'den gelen güçlü talep ve ek gümrük vergilerinin uygulanmasının ardından ABD'ye yapılan satışların azalmasına rağmen Brezilya'nın ihracat fiyatlarını sabit tutan Çin'den gelen güçlü ithalatın desteğiyle yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 16,2 gerileyerek 152,6 puan oldu.

Şeker Fiyat Endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 9 gerileyerek 103,6 puanı gördü.

İlginizi Çekebilir
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri arttı Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri arttı 03 Eylül 2025 14:01
Putin’in ekonomi temsilcisi: AB kararları ’felaket’ sonuçlar doğuruyor Putin'in ekonomi temsilcisi: AB kararları 'felaket' sonuçlar doğuruyor 03 Eylül 2025 13:24
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI ağustosta 51 oldu Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 51 oldu 03 Eylül 2025 12:28
Güney Kore, savunma bütçesinde artış yapmaya hazırlanıyor Güney Kore, savunma bütçesinde artış yapmaya hazırlanıyor 03 Eylül 2025 10:50
Avrupa’nın rüzgar enerjisi kurulu gücü arttı Avrupa'nın rüzgar enerjisi kurulu gücü arttı 03 Eylül 2025 09:33
Çin’in çelik talebinin düşmesi bekleniyor Çin'in çelik talebinin düşmesi bekleniyor 03 Eylül 2025 09:14
Avustralya’da büyüme beklentileri aştı Avustralya'da büyüme beklentileri aştı 03 Eylül 2025 09:11
BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü 03 Eylül 2025 09:10
Fed üyesi Cook: Trump’ın görevden alma kararını haklı çıkarmaz Fed üyesi Cook: Trump'ın görevden alma kararını haklı çıkarmaz 03 Eylül 2025 09:07
AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak 02 Eylül 2025 16:47
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi 02 Eylül 2025 16:45
Brezilya, IEA’ya üye olmak için başvuru yaptı Brezilya, IEA'ya üye olmak için başvuru yaptı 02 Eylül 2025 16:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler