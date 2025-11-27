Bitcoin'de toparlanma: 91 bin doları aştı

Bitcoin, yeniden yükseliş trendine girerek son 24 saatte yüzde 4,5'lik artışla 91.879 dolara kadar tırmandı.

Geçen hafta yaklaşık 81.000 dolara kadar gerileyen kripto para birimi, şu sıralarda yüzde 1,6 primle 91.316 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, bu hareketi "tipik bir aşırı satış sonrası toparlanma" olarak değerlendirdi ve Aralık ayında Fed'in faiz indirimi ihtimalinin yüzde 80'e ulaşmasının, risk iştahını artırdığını ifade etti.