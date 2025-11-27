CANLI BORSA
Bitcoin'de toparlanma: 91 bin doları aştı

Geçen hafta sert düşüş yaşayan Bitcoin, yeni haftaya güçlü bir toparlanma ile başlayarak 91 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 12:11

Bitcoin, yeniden yükseliş trendine girerek son 24 saatte yüzde 4,5'lik artışla 91.879 dolara kadar tırmandı.

Geçen hafta yaklaşık 81.000 dolara kadar gerileyen kripto para birimi, şu sıralarda yüzde 1,6 primle 91.316 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, bu hareketi "tipik bir aşırı satış sonrası toparlanma" olarak değerlendirdi ve Aralık ayında Fed'in faiz indirimi ihtimalinin yüzde 80'e ulaşmasının, risk iştahını artırdığını ifade etti.

