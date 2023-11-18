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BoE Başkan Yardımcısından faiz yorumu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, ülkede enflasyonun bankanın hedeflediği seviyeye çekilebilmesi için faiz oranlarının daha uzun süre kısıtlayıcı kalması gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2023 09:41

Son Güncelleme Tarihi 18 Kasım 2023 09:41

Profesyonel Ekonomistler Topluluğu Yıllık Toplantısı'nda konuşan Dave Ramsden, İngiltere Merkez Bankasının, enflasyonu bankanın hedeflediği yüzde 2 hedefine indirilebilmesi için faiz oranlarının bir süre daha "kısıtlayıcı" seviyelerde kalması gerektiğini vurguladı.

Bankanın 5 para politikası kurulu üyesi ile birlikte kurulun kasım toplantısında faiz oranının yüzde 5,25'te tutulması yönünde oy kullandığını hatırlatan Ramsden sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para politikasına yaklaşımımı dikkatli ve duyarlı olarak nitelendirmeye devam ediyorum. Bir bütün olarak ekonomideki kalıcı enflasyonist baskıların ve dayanıklılığın göstergelerini yakından izlemeye devam edeceğim. Son tahminlerimize göre, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için kısıtlayıcı bir politika duruşunun uzun bir süre garanti altına alınması muhtemeldir."

BoE Başkan Yardımcısı Ramsden, son enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde yavaşlama gösterdiğini hatırlatarak "Ancak hizmet (sektörü) enflasyonu yüzde 6,6 ile çok yüksek kalıyor, bu da enflasyonist baskıların daha fazla kalıcı olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'de bu hafta açıklanan ve beklentinin üzerinde yavaşlama gösteren enflasyon verileri sonrasında, ekonomistler İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında faizi artırma ihtimalinin çok zayıf olduğunu ve sıkılaşma döngüsünün sonlandığını düşünüyor.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama gösterdi.

ENFLASYON EYLÜL'DE YILLIK BAZDA YÜZDE 6,7 OLMUŞTU.

Özellikle gelişmiş ekonomiler arasında uzun süredir en yüksek enflasyona sahip ülke olarak öne çıkan İngiltere'de, Aralık 2021'den bu yana artırılan politika faizine rağmen enflasyon yapışkan hale gelmişti.

BoE, ülkede faizin yüzde 0,1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile Ağustos'ta 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından faiz artışına ilk kez eylülde ara verdi ve faizi sabit tuttu.

Banka, ekim ayı enflasyonunun enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle keskin şekilde gerileyeceği beklentisiyle 2 Kasım'daki toplantısında, faiz artışına ikinci kez ara vermişti.

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