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BoE ekonomistinden enflasyonla mücadele mesajı

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, BoE'nin ekonomik faaliyette zayıflama işaretleri gördüğü için yüksek enflasyona karşı verdiği mücadeleden vazgeçmeyi göze alamayacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 08:46

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 08:46

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, Financial Times'a yaptığı açıklamada, para politikasının "zor bir aşamada" olduğunu söyleyerek, pandemi ve enerji maliyetlerindeki artış da dahil olmak üzere çok sayıda şokun ardından İngiliz ekonomisinde "inatla yüksek" fiyat baskıları konusunda uyarıda bulundu.

Pill, Para Politikası Komitesi'nin, Ekim ayında yüzde 4,6 olan enflasyonun hala BoE'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalan enflasyonu bastırmak için verdiği mücadeleden "zafer ilan edip yoluna devam etme" isteğine direnmesi gerektiğinde ısrar etti.

Ekonomist, "Tartıştığımız gibi faaliyet ve istihdamda daha yavaş bir büyüme var. Ancak bunun talep odaklı olmaktan çok arz odaklı olduğunu düşündüğüm için aktivitenin zayıflaması enflasyonist baskıların azalmasıyla pek bağlantılı değil." dedi.

Pill, BoE'nin sıkı para politikasını gevşetmeyi göze alamayacağını belirtti.

Baş Ekonomist, faiz oranlarının olası seyri hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti; bunun yerine para politikasının ısrarla sıkı kalması yönündeki argümanlara odaklandı; Eylül ve Kasım aylarında faiz oranlarını daha da artırmak yerine sabit tutma yönündeki kararlarının "çok hassas bir şekilde dengelendiğini." söyledi.

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