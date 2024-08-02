BoE faizi ECB'den daha fazla indirebilir

ING, İngiltere Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi döngüsüne başlamasının ardından, Birleşik Krallık faiz oranlarının Euro Bölgesi'ndeki benzerlerinden daha fazla düşürülmesi ve sterlinin Euro karşısında kademeli olarak daha da düşmesi için bir alan olduğunu savundu.

ING analisti Chris Turner yayınladığı yatırımcı notunda, "Yeni İşçi Partisi hükümeti Avrupa ile bağları düzeltmeye çalışırken sterlinden bir risk priminin fiyatlandırıldığı söylemini anlayabilsek de, sterlinin temelde değerinin altında olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Turner, BOE'nin 19 Eylül'deki toplantısı öncesinde daha yumuşak gelebilecek enflasyon ve istihdam verilerinin Sterlin'i zayıflatabileceğini vurguladı