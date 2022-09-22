BoE faizi 14 yılın zirvesine çekti

Üyelerden Haskel, Mann ve Ramsden faizin 75 baz puan, Dhingra ise 25 baz puan artırılması yönünde oy verdi.

BoE, enflasyonun düşmeye başlamadan önce bir kaç ay yüzde 10'un üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörürken 3'ncü çeyrek için GSYH büyüme beklentisini yüzde +0,4'ten yüzde -0,1'e indirdi. Bu tahmin gerçekleşir ise İngiltere ekonomisi iki çeyrek üst üste daralmış olacak ve resesyonun teknik tanımını karşılamış olacak.