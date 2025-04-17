CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BOJ: ABD ticaret politikası en büyük risklerden biri

BOJ: ABD ticaret politikası en büyük risklerden biri

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Junko Nakagawa, ABD ticaret politikasının Japonya'nın ekonomik görünümüne yönelik en büyük risklerden biri olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2025 09:30

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2025 09:31

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Junko Nakagawa, ABD ticaret politikasının Japonya'nın ekonomik görünümüne yönelik en büyük risklerden biri olduğu uyarısında bulunarak gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Nakagawa, Japonya'nın ana adasının merkezinde yer alan Gunma vilayetinde iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, "Ekonomik etkinin boyutu büyük ölçüde tarife politikalarının gelecekteki seyrine bağlı olduğundan, gelişmeleri yüksek dikkatle izlemek gerekiyor" dedi.

Nakagawa, yüksek ABD gümrük vergilerinin Japon şirketlerinin faaliyetlerini doğrudan etkileyeceğini, ihracatı, üretimi, satışları, sermaye harcamalarını ve karları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Nakagawa, ticari kısıtlamaların işletmeler ve hane halkları arasındaki duyarlılığı bozarak ya da emtia fiyatlarında ve finansal piyasalarda geniş dalgalanmalara yol açarak Japon ekonomisini dolaylı olarak da etkileyebileceğini vurguladı.

Ekonomideki zayıflık işaretlerinin BOJ'u faiz oranlarını daha da yükseltme girişimini duraklatmaya ya da yavaşlatmaya zorlayabileceğini anlatan Nakagawa, Japonya ekonomisinin ve fiyat artışının öngörüler doğrultusunda gelişmesi halinde merkez bankasının faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki duruşunu teyit etti.

Nakagawa, "İşgücü piyasası koşullarının sıkı kalmaya devam etmesiyle ücretler üzerindeki yukarı yönlü baskı daha da yoğunlaşabilir.

İlginizi Çekebilir
Küresel gaz tüketimi 2024’te tüm zamanların zirvesinde Küresel gaz tüketimi 2024'te tüm zamanların zirvesinde 15 Nisan 2025 11:40
ABD ve AB Çin’e karşı tarife ittifakı yapabilir ABD ve AB Çin'e karşı tarife ittifakı yapabilir 15 Nisan 2025 11:19
İngiltere’de işsizlik yatay seyretti İngiltere'de işsizlik yatay seyretti 15 Nisan 2025 10:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Nisan 2025 10:02
Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti 15 Nisan 2025 09:58
Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor 15 Nisan 2025 09:33
BOJ: Kısa vadeli likiditede büyük bir düşüş görmüyoruz BOJ: Kısa vadeli likiditede büyük bir düşüş görmüyoruz 15 Nisan 2025 09:22
Fed üyesi Bostic: Belirsizliğin ortadan kalkması beklenmeli Fed üyesi Bostic: Belirsizliğin ortadan kalkması beklenmeli 15 Nisan 2025 09:19
İngiltere’de tüketici harcamaları arttı İngiltere'de tüketici harcamaları arttı 15 Nisan 2025 09:17
JP Morgan petrol fiyat tahminlerini düşürdü JP Morgan petrol fiyat tahminlerini düşürdü 15 Nisan 2025 09:14
ABD vadeli endeksler tarife endişeleriyle düştü ABD vadeli endeksler tarife endişeleriyle düştü 15 Nisan 2025 09:05
Brent petrolde küresel ticaret endişesi yaşanıyor Brent petrolde küresel ticaret endişesi yaşanıyor 14 Nisan 2025 10:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler