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BOJ Başkanı: Japonya'nın deflasyona geri dönme ihtimali düşük

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda yaptığı açıklamada, yüksek ithalat fiyatlarının yarattığı baskı azalsa bile Japonya'nın deflasyona geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2023 09:19

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2023 09:19

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda Toyota Motor'un merkezinin yakınındaki Nagoya kentinde iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, "Enflasyon oranı, salgın öncesi seviye olan %0 ve %1 aralığına geri dönmeyecek, çünkü ücretler ve fiyatlar arasındaki erdemli döngünün güçlenmesi bekleniyor" dedi.

Bankanın yönetim kurulu geçen hafta yayınladığı üç aylık görünüm raporunda, taze gıda hariç tüketici fiyatlarının Mart 2025'te sona eren yılda %2,8, bir sonraki yılda ise %1,7 artacağını öngördüğünü belirtti.

Bununla birlikte Ueda, küçük firmaların gelecek yıl ücretleri yeniden artırıp artıramayacağının hala net olmadığını, çünkü bu şirketlerin bazılarının düşük karlılığa rağmen bu yıl zam yaptığını sözlerine ekledi.

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