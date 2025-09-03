CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü

BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Başbakan Shigeru Ishiba ile ekonomi ve piyasalardaki son durumu görüştü.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2025 09:10

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Başbakan Shigeru Ishiba ile yaptığı görüşmede ekonomi ve piyasalara ilişkin çeşitli konuları, özellikle de döviz kuru hareketlerini değerlendirdi.

Ueda, bu rutin toplantıda ayrıca BOJ'un faiz artırımına yönelik duruşunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Gerçekleşen bu görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ueda, döviz kurlarının temel ekonomik göstergeleri yansıtarak istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin arzu edildiğini ifade etti.

BoJ Başkanı, para piyasalarındaki geniş tartışmaların bir parçası olarak döviz konularının da ele alındığını ancak detay vermeyeceğini dile getirdi.

Ueda ayrıca, ekonomi ve fiyatların bankanın öngörüleriyle paralel seyretmesi durumunda faiz artırımına yönelik duruşlarında herhangi bir değişiklik olmadığını yineleyerek, bu konuyu ön yargısız bir şekilde değerlendireceklerini belirtti. Hükümetle yakın iş birliği içinde çalışmak istediklerini ve döviz hareketlerini dikkatle izlediklerini sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Trump: Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu Trump: Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu 01 Eylül 2025 08:59
Japonya’nın imalat aktivitesi daraldı Japonya'nın imalat aktivitesi daraldı 01 Eylül 2025 08:56
Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı 31 Ağustos 2025 11:26
Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü 31 Ağustos 2025 11:23
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Ağustos 2025 09:07
AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam 29 Ağustos 2025 16:54
ABD’de mal ticareti açığı temmuzda arttı ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı 29 Ağustos 2025 16:47
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
Putin, Fransız şirketi Air Liquide’in Rusya’daki varlıklarını devretti Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını devretti 29 Ağustos 2025 14:20
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı 29 Ağustos 2025 14:11
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a dava açtı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı 29 Ağustos 2025 12:18
ABD, Suriye’ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı ABD, Suriye'ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı 29 Ağustos 2025 11:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler