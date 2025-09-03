BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Başbakan Shigeru Ishiba ile yaptığı görüşmede ekonomi ve piyasalara ilişkin çeşitli konuları, özellikle de döviz kuru hareketlerini değerlendirdi.

Ueda, bu rutin toplantıda ayrıca BOJ'un faiz artırımına yönelik duruşunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Gerçekleşen bu görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ueda, döviz kurlarının temel ekonomik göstergeleri yansıtarak istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin arzu edildiğini ifade etti.

BoJ Başkanı, para piyasalarındaki geniş tartışmaların bir parçası olarak döviz konularının da ele alındığını ancak detay vermeyeceğini dile getirdi.

Ueda ayrıca, ekonomi ve fiyatların bankanın öngörüleriyle paralel seyretmesi durumunda faiz artırımına yönelik duruşlarında herhangi bir değişiklik olmadığını yineleyerek, bu konuyu ön yargısız bir şekilde değerlendireceklerini belirtti. Hükümetle yakın iş birliği içinde çalışmak istediklerini ve döviz hareketlerini dikkatle izlediklerini sözlerine ekledi.