BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika kurulu üyesi Seiji Adachi, Banka'nın bundan sonraki politika değişikliklerini dikkatli bir şekilde yapması gerektiğini söyledi ve merkez bankasının gevşeme önlemlerine son verme kararının parasal sıkılaştırmaya doğru bir kayma olmadığını vurguladı.

"ERKEN FAİZ ARTIŞLARINDAN KESİNLİKLE KAÇINMAMIZ GEREKİYOR"

Adachi, "Japon ekonomisinin toparlanma şansına soğuk su dökebilecek erken faiz artışlarından kesinlikle kaçınmamız gerekiyor" dedi.

Adachi, sürdürülebilir ve istikrarlı %2 enflasyona ulaşma olasılığının arttığını, ancak bunun hala tamamen kesin olmadığını söyledi ve bankanın destekleyici parasal koşulları sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.