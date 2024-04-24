BOJ yendeki zayıflamanın enflasyona etkilerine odaklanacak

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ), bir sonraki faiz artırımının zamanlamasına ilişkin spekülasyonlar sürerken, Nikkei'nin haberine göre Japonya Merkez Bankası politika yapıcıları Perşembe günü başlayacak iki günlük toplantılarında hızla zayıflayan yenin enflasyon üzerindeki etkilerine odaklanacaklar.

Bu toplantı, bankanın Mart ayında 17 yıl sonra ilk kez faiz oranlarını artırarak negatif faiz politikasına son vermesinden bu yana ilk politika kurulu toplantısı olacak. BOJ ayrıca 10 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirilerini sıfır civarında tutmayı amaçlayan getiri eğrisi kontrolünü de sona erdirdi.

Merkez bankası, yenin son dönemde yaşadığı değer kaybının baskısı altında kalmaya devam ediyor. Salı günü itibariyle para birimi dolar karşısında Mart ayındaki politika kurulu toplantısı sırasındaki seviyesinden yaklaşık 5 puan zayıflamıştı.

Döviz kuru geçtiğimiz yıl içinde dolar karşısında 20 yen dalgalandı.

Yine de piyasa gözlemcilerinin çoğu BOJ'un önümüzdeki toplantıda politikasını daha fazla değiştirmesini beklemiyor.

QUICK tarafından 15 Nisan'da yayınlanan aylık bir ankette, katılımcıların %22'si bir sonraki faiz artışının Ekim ayında yapılacağını tahmin ederken, bunu %18 ile Eylül ayı takip etti. Sadece %2'si Nisan ayında yeni bir faiz artırımı öngördü.

BOJ, ilave artışların zamanlamasını değerlendirirken çekirdek enflasyonu yakından izliyor. Daha fazla ince ayar yapmak için acele etmek yerine, küçük işletmelerin ücretlerini artırma ve artan maliyetleri müşterilere aktarma hareketlerini dikkatle izlemeyi amaçlıyor.

Bir BOJ kaynağı, "Ücret ve fiyat artışı arasındaki döngünün güçlendiğini teyit etmek istiyoruz" dedi.

Enflasyonun döviz kurundaki değişiklikleri yansıtması zaman alır. Merkez Bankası'ndaki birçok kişi zayıf yenin şu anda enflasyona katkıda bulunmadığına inanıyor.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda Salı günü milletvekillerine yaptığı açıklamada, enflasyonun "%2'nin biraz altında" olduğunu söyleyerek, şu anda daha fazla faiz artırımı konusunda çekincelerini dile getirdi.