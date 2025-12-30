CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Brent petrolün varili 61,34 dolar

Brent petrolün varili 61,34 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,34 dolardan işlem görüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2025 10:03

Dün 61,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,23 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 61,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırmakla suçlamasının ardından iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin riske girebileceğine yönelik endişelerin artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla ilişkin faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla yükseldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in resmi konutuna yönelik İHA saldırısı iddialarını reddetti.

Rusya'nın misilleme sinyali vermesi ve müzakerelere ilişkin belirsizliğin artması, Rusya-Ukrayna hattında arz endişelerini tırmandırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Öte yandan, piyasalar Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklandı.

Banka, yıl genelinde toplam 75 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığına çekerken, eylül, ekim ve aralık aylarında 25'er baz puanlık indirimlerle yılı tamamladı.

Fed'in mart ve temmuz aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimine daha gideceği öngörülürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin sona ermesiyle yerine atanacak yeni isim ve izlenecek para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Faiz indirimi beklentilerinin güçlü kalması petrol fiyatlarını desteklerken, Fed'in bağımsızlığına yönelik artan siyasi baskı algısı piyasalarda temkinli duruşu güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,50 dolar direnç, 52,50 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak’ta yapılacak Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak'ta yapılacak 29 Aralık 2025 10:30
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor 29 Aralık 2025 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Aralık 2025 10:01
Brent petrolün varili 60,87 dolar Brent petrolün varili 60,87 dolar 29 Aralık 2025 09:49
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 29 Aralık 2025 09:30
Piyasalar yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı Piyasalar yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı 29 Aralık 2025 09:09
Çin’den 2026 için mali genişleme taahhüdü Çin’den 2026 için mali genişleme taahhüdü 29 Aralık 2025 09:04
BOJ’dan yeni faiz artışı sinyali: Reel faiz hala çok düşük BOJ'dan yeni faiz artışı sinyali: Reel faiz hala çok düşük 29 Aralık 2025 08:55
Çin’in elektrikli araç ihracatı kasımda arttı Çin'in elektrikli araç ihracatı kasımda arttı 29 Aralık 2025 08:12
Çin’de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı 27 Aralık 2025 16:26
Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek 27 Aralık 2025 13:31
Fransa ekonomisi kepenk indirmekten ’özel yasa’ ile kurtuldu Fransa ekonomisi kepenk indirmekten 'özel yasa' ile kurtuldu 27 Aralık 2025 13:25
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.150,9000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 11150,9 Yüksek 11150,9
Açılış
42,9493 Değişim 0,0650 Son veri saati:
Düşük 42,9284 Yüksek 42,9934
Açılış
50,6733 Değişim 0,2185 Son veri saati:
Düşük 50,5215 Yüksek 50,74
Açılış
6.028,4330 Değişim 77,344 Son veri saati:
Düşük 5969,937 Yüksek 6047,281
Açılış
103,6704 Değişim 5,5420 Son veri saati:
Düşük 98,2881 Yüksek 103,8301
Açılış
BİST En Aktif Hisseler