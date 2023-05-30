Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS üyesi ülkelerin ortak bir para birimi çıkarmalarına desteğin bir kez daha tekrarladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Lula, bir BRICS ortak para birimi hayal ettiğini, euroya benzer bir para birimi olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Lula, BRICS ortak para biriminin üye ülkelere ABD dolarına bağımlı olmadan iş yapma ve müzakere konusunda daha özgür olma imkanı vereceğini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı, "Sadece bir ülkenin dolar basma makinası var ve bu ülke dolar ile canı ne isterse yapıyor" diye konuştu.

Lula ayrıca Venezuala'nın BRICS üyesi olmasına destek verdiklerini ifade etti.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Bu yıl içinde Güney Afrika'da yapılacak zirvede çok sayıda ülkelerin BRICS'e katılmak için resmi bayvuru yapması bekleniyor.