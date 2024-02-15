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Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya'nın üretimi ilk çeyrekte hafifçe daralmış olabilir

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya'nın üretiminin ilk çeyrekte hafifçe daralmış olabileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 09:04

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Avrupa'nın en büyük ekonomisine 10 üzerinden dört notu vermekle birlikte aşırı karamsarlığa karşı uyarıda bulunarak, Alman üretiminin ilk çeyrekte hafifçe daralmış olabileceğini söyledi.

2024'ü "oldukça zor" olarak tanımladı ve durumu iyileştirmek için yapılması gereken çok iş olduğunu söyleyen Nagel, yaptığı açıklamada "Ancak kendimizi gerçekte olduğumuzdan daha kötü göstermemeliyiz. Ülkedeki hissiyat gerçek verilerden daha kötü olabilir" dedi.

2024'ün başında yaşanacak bir daralma Covid'den bu yana ilk resesyonu getirecektir. Ukrayna'daki savaşın ucuz Rus enerjisi tedarikini kesmesinin ardından Almanya'nın imalat sanayisinin geleceğine ilişkin soru işaretleri ortaya çıkarken, ekonomi bir yıldan uzun bir süredir zorlanıyor.

Bundesbank, Almanya'nın Ocak ve Mart ayları arasında "en iyi ihtimalle durgunlaşmasını" beklediğini söylemişti.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e göre, hükümet 2024 yılı için büyüme tahminini %1,3'ten %0,2'ye indirecek.

Nagel, Almanya'nın mevcut sıkıntılarından kurtulmak için rekabet gücünü arttırması gerektiğini belirterek, yüksek vergiler ve bürokrasi ile ilgili sorunlara dikkat çekti.

Nagel, yükselen enflasyonun seçmenlerin alım gücünü düşürmesi ve Ukrayna'dan gelen mülteci akınının göçmen karşıtı duyguları körüklemesinin ardından kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada yer alan aşırı sağcı AfD partisinin yükselişine atıfta bulunarak "Demokrasimize de daha fazla sahip çıkmalıyız" dedi.

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