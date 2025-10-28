Chicago Fed: ABD'de işsizlik oranı son iki ayda büyük ölçüde sabit kaldı

Chicago Fed tarafından bugün yayınlanan bir tahmine göre, ABD'de işsizlik oranı son iki ayda büyük ölçüde sabit kaldı. Federal hükümetin kapanması nedeniyle resmi rakamlar gecikmiş durumda.

Chicago Fed'in gerçek zamanlı işsizlik oranı tahmini, Ekim ayında işsizliğin %4,35 olacağını öngörüyor. Bu rakam Eylül ayında %4,34'e olmuştu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından Eylül ayı başında yayınlanan en son resmi rakam, Ağustos ayı için %4,3'lük bir işsizlik oranı gösteriyordu.

Chicago Fed, tahmininin muhtemelen kapanma nedeniyle işten ayrılan federal çalışanları yalnızca kısmen yansıtacağını söyledi.

Banka hesaplamalarında, resmi kaynaklardan ve iş ilanı panoları, anketler ve bordro firmaları gibi özel sektör kaynaklarından gelen verileri kullanıyor.