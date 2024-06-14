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Çin AB tarımını tehdit ediyor

Çin, Avrupa Komisyonu'nun Çin'in Çinli elektrikli araç üreticilerinden ek tarife talep etmesine yanıt olarak AB tarımını tehdit edecek bir tepki vermesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 14 Haziran 2024 08:24

Son Güncelleme Tarihi 14 Haziran 2024 08:25

Çin, Avrupa Komisyonu'nun Çin'in elektrikli araç endüstrisine yaptığı devlet yardımlarına ilişkin soruşturma kapsamında Çinli elektrikli araç üreticilerinden ek tarife talep etmesine yanıt üzerinde çalışıyor.

Pekin, Fransa'dan konyak ithalatına getirileceği söylenen verginin ötesine geçerek Avrupa tarımını bir bütün olarak vuracak hızlı bir tepkiyi tetikleyeceği uyarısında bulunuyor.

ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMALARINI DEĞERLENDİRİLİYOR

Global Times gazetesinde yer alan makaleye göre domuz eti ve süt ürünleri ilk sırada yer alıyor. Son iki hafta içinde Çin hükümetinin, 2023 yılında AB'nin Asya devine tarımsal gıda ihracatının dörtte birini ve toplam ihracatın yüzde 2'sini oluşturan yaklaşık 5 milyar euro'luk her iki gıdanın ithalatına yönelik anti-damping soruşturmalarını değerlendirdiğini bildirdi.

Görevden ayrılan Tarım Komiseri Janusz Wojciechowski defalarca sektörün ticari çekişmelerle karışmasını istemediğini söyledi ve Nisan ayında Pekin'e ütopik bir ticari tanıtım misyonu düzenledi. Ancak Çinlilerin tarımsal gıda konusunda tetiği çekmesi giderek daha olası görünüyor.

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