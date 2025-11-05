CANLI BORSA
Çin, ABD ürünlerine ek tarife uygulamasını askıya aldı

Çin, ABD mallarına yüzde 24'lük ek tarifeyi bir yıllığına daha askıya alacağını ancak yüzde 10'luk vergisini koruyacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2025 08:44

Son Güncelleme Tarihi 05 Kasım 2025 08:45

Devlet Konseyi'nin tarife komisyonu çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu kararın geçen hafta Başkan Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin ardından alındığını belirtti.

Komisyon ayrıca dünyanın en büyük tarım ürünleri alıcısı olan Çin'in, ABD tarım ürünlerine uygulanan yüzde 15'e varan bazı tarifeleri 10 Kasım'dan itibaren kaldıracağını duyurdu.

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, yüzde 24'lük tarifenin askıya alınması bir yıl sürecek ve bu süre zarfında yüzde 10'luk tarife yürürlükte kalmaya devam edecek.

Ticaret Bakanlığı da ABD tarım ürünlerine yönelik bazı tarifelerin kaldırılacağını teyit etti.

Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticari gerilimlerin azaltılması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tarife indirimleri, özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren ABD şirketleri için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

