Çin, çip üreticilerine yerli ekipman kullanımı şartı getirdi

Konuya yakın üç kaynağa göre, devlet onayı almak için gerekli olan bu gizli düzenleme, ABD'nin sıkılaşan ihracat kısıtlamaları karşısında yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Yetkililerin ileri üretim hatları için esnek davrandığı, ancak nihai hedefin %100 yerli ekipman kullanımına ulaşmak olduğu ifade edildi. Bu politika, yerli tedarikçilerin işlerini güçlendiriyor. Kaynaklara göre Naura Technology, SMIC'in 7nm üretim hatlarında aşındırma araçlarını test ediyor ve yılın ilk yarısında gelirini %30 artırdı.

Bu adım, Pekin'in yarı iletken sektöründe kendi kendine yeterliliği artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.