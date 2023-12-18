Çin gayrimenkul sektöründe kriz devam ediyor

Shenzhen yönetiminin de hissedarları arasında olduğu Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi China South City Holdings Ltd, dolar tahvillerinin vadesini uzatmak için alacaklıların desteğini kazanmaya çalışırken Çarşamba günü ödenmesi gereken faizleri ödeyemeyeceği uyarısında bulunan şirket yaptığı açıklamada, kötüleşen faaliyet ortamından kaynaklanan likidite ve nakit akışı kısıtlamalarını gerekçe göstererek, 20 Aralık'taki ödemesiz dönemin sonuna kadar Temmuz 2024 vadeli %9'luk tahvillerinin -235 milyon $ anapara bakiyesi ile- faizini ödeyecek kaynağa sahip olmadığını söyledi.



İnşaat şirketi, tahvillerinin toplam ödenmemiş anapara tutarının %69,8'inin sahiplerinin, vadesi 2024'te dolacak olan ve toplamda 1,35 milyar dolar anapara tutarı bulunan beş dolarlık tahvillerin vadesini uzatma ve faiz oranlarını düşürme talebi lehinde oy kullandığını açıkladı. Bu oran, beş dolarlık tahvillerin her birinin vadesinin uzatılması ve faiz oranlarının düşürülmesi için gereken %75'lik oranın altında kalmakta.