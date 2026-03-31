Çin imalatında toparlanma sinyali: PMI son bir yılın en yüksek seviyesinde!

Çin’de imalat sektörü mart ayında yeniden büyüme bölgesine geçerek dikkat çekici bir toparlanma sinyali verdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan resmi imalat PMI verisi 50,4 seviyesine yükselerek hem piyasa beklentisi olan 50,1’in üzerine çıktı hem de son bir yılın en güçlü performansı olarak kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 09:11

Ocak ve şubat aylarında sırasıyla 49,3 ve 49,0 seviyelerinde bulunan endeks, iki aylık daralmanın ardından yeniden 50 eşik değerinin üzerine çıkarak sektörde genişlemeye işaret etti.

Alt kalemler incelendiğinde üretim ve yeni siparişlerde artış gözlenirken, hammadde stokları, istihdam ve teslimat sürelerinde ise daralma eğilimi sürdü.

Genel tablo, imalat sektöründe toparlanmanın başladığını ortaya koyarken, özellikle istihdam ve stok tarafındaki zayıf görünümün devam ettiğine işaret ediyor.

