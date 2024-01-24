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Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını düşürdü

Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdü.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 12:16

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 12:16

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, PBoC'nin zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Pan, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranının 5 Şubat'tan itibaren 50 baz puan azaltılacağını belirterek, piyasaya yeterli nakit sağlanmasının amaçlandığı kararın, 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi.

Çin'de her finans kuruluşu için ayrı zorunlu karşılık oranı uygulanırken, kararın ardından zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 6,9'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Çin Merkez Bankası, en son 15 Eylül 2023'te, zorunlu karşılık oranlarında 25 baz puan indirime gitmişti. Banka, 2022 ve 2023'te ikişer kez 25 baz puanlık indirimler yapmıştı.

Pan'ın açıklamalarıyla birlikte Hong Kong'da Hang Seng endeksinde yükseliş yüzde 3,56'ya ulaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.

Analistler, ülkede bir süredir ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, söz konusu adımın ülkedeki deflasyonist baskıyı azaltabileceğini ve risk iştahını besleyebileceğini ifade etti.

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