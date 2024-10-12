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Çin'de bütçeyi canlandıracak somut adımlar es geçildi

Çin'de Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, "piyasaları canlandırmaya yönelik somut adımların atılmaması" dikkati çekti.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2024 10:57

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2024 10:57

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ve bakanlık yetkilileri, hükümetin kademeli bazı tedbirlerle mevcut politikaların uygulanmasını hızlandıracağını kaydetti. Bakan Lan, merkezi hükümetin bütçesinde borçlanmaya ve açığı artırmaya "yer olduğuna" dikkati çekse de büyük ölçekli bir harcama planından söz etmedi.

Ekonomiyi canlandırmak üzere farklı bütçe teşvikleri üzerinde çalıştıklarını belirten Lan, bunların neler ve ne miktarda olduğuna dair detay vermedi.

Bakanlık yetkilileri, yerel yönetimlerin borç problemlerini çözmek üzere daha fazla tahvil çıkarılacağını, borç tavanının yükseltilerek borç takasına olanak sağlanacağını duyurdu.

Gayrimenkul sektöründeki düşüşü durdurmak üzere yerel yönetimlerin özel borç tahvilleriyle kullanılmayan arazileri emlak şirketlerinden satın almasına, mevcut ticari konutları satın alarak vatandaşlara konut sübvansiyonu sağlamasına izin verileceğini aktaran yetkililer, vergi politikalarının gözden geçirilerek sıradan konutlar için katma değer vergisinin kaldırılmasını ele alacaklarını açıkladı.

Bakan Lan, kamu bankalarının reel ekonomiyi kredilerle destekleme kapasitesinin artırılması için çekirdek sermayelerinin artırılacağını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Guo Tingting ise üniversite öğrencilerine destek için öğrenci yardımlarının kapsam ve miktarının artırılacağını, öğrenci kredi faizlerinin ise düşürüleceğini söyledi.

Analistler, Maliye Bakanlığının açıklamalarının, 2 trilyon yuana (280 milyar dolar) kadar büyük meblağlı bir canlandırma paketinin duyurulmasını bekleyen hisse senedi yatırımcılarını tatmin etmeyeceğini öngörüyor.

Çin Merkez Bankasının (PBoC) 24 Eylül'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi para politikası tedbiri duyurmasının ardından hisse senedi piyasalarında ani yükseliş görülmüştü.

Çin'de 1-8 Ekim'de Ulusal Gün haftası tatili nedeniyle piyasalar kapanırken ülkenin ana planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NDRC) tatil sonrası ilk iş gününde düzenlediği basın toplantısında büyük ölçekli bir canlandırma tedbiri açıklamaması borsalarda yeniden satışa yol açmıştı.

Yatırımcılar, NDRC'nin toplamda 100 milyar yuan (14 milyar dolar) değerinde yatırım projelerini açıklamasını beklerken, kurum bunu gelecek yıla ötelemiş ve hiçbir somut projeye yer verilmeyen "aşamalı" bir yatırım planını önermişti.

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