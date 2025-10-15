Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin Eylül 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,3 geriledi.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Tüketici fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 0,3 azalırken, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 1 arttı.

Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,8 gerilerken, hizmet fiyatları yüzde 0,6 yükseldi. Gıda fiyatları ise yüzde 4,4 azaldı.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Çin'de Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, 2023 ve 2024 yıllarında yalnızca yüzde 0,2 artmış, Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Bu yılın ocak ayında Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,1 ve mayısta yüzde 0,1 gerilemiş, haziranda yüzde 0,1 artarken temmuzda sabit kalmış, ağustosta ise yüzde 0,4 düşüş göstermişti.

ÜRETİCİ FİYATLARI 36 AYDIR GERİLİYOR

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme eylülde de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,3 düştü.

Endeks, ocakta yıllık bazda yüzde 2,3, şubatta yüzde 2,2, martta 2,5, nisanda 2,7, mayısta 3,3, haziranda 3,6, temmuzda 3,6 ve ağustosta yüzde 2,9 gerilemişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde görülen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 düşüş kaydetmişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında, başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor.