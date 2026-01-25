CANLI BORSA
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2025'te yüzde 9,5 azaldı

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda önceki 2 yılda kaydedilen düşüş, 2025'te de devam etti.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2026 17:06

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, 2025'te 747,6 milyar yuan (107,2 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 azaldı.

2025'te imalat sektörüne yapılan yatırımlar 185,51 milyar yuan (26,6 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 545,12 milyar yuan (78,1 milyar dolar) oldu.

Yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımların arttığı belirtildi. Buna göre, yatırımlar, e-ticaret sektöründe yüzde 75, tıbbi donanım ve makine imalatında yüzde 42,1, uzay ve havacılık donanımları imalatında yüzde 22,9 arttı.

Yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler paylaşılmazken ülke bazında İsviçre'den gelen yatırımların yüzde 68,8, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımların yüzde 27,3 ve İngiltere'den gelen yatırımların yüzde 15,9 arttığı ifade edildi.

Çin'de 2025'te yabancı yatırımla 70 bin 392 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 19,1 artış kaydetti.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDAKİ DÜŞÜŞ

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

ABD'nin teknoloji alanındaki yaptırımları ve iki büyük güç arasındaki rekabetin yol açtığı artan jeopolitik risk algısı küresel tedarik zincirlerinde değişimler yaratırken Başkan Donald Trump'ın ikinci iktidar dönemindeki izlediği tarife politikasının yarattığı ekonomik belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

