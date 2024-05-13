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Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından açıklanan verilere göre Çin'de nisan ayında elektrikli araç üretiminin ve satışlarının geçen yılın aynı döneminde göre arttığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 17:24

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 17:24

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, nisanda "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi 870 bine, satışları ise 850 bine çıktı.

Elektrikli araç üretimi yıllık bazda yüzde 35,9, satışları ise yüzde 33,5 artış kaydederken, elektrikli araçların toplam üretim içindeki payı yüzde 36'ya yükseldi.

Yılın ilk 4 ayında elektrikli araç üretimi 2 milyon 985 bine, satışları ise 2 milyon 940 bine ulaştı. Bu dönemde üretim yıllık bazda 30,3, satışlar ise 32,3 arttı.

ÇİN, GEÇEN YIL İHRACATTA LİDERLİĞE YÜKSELMİŞTİ

2023 yılında 4,91 milyon otomobil ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

Ülkenin genel ihracatının azaldığı bir yılda otomotiv sektöründe liderliğe yükselmesinde, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artış etkili olmuştu.

CAAM verilerine göre, Çin'de 2023'te elektrikli araç üretimi 9,58 milyon, satışları ise 9,49 milyona çıkarken ülke bu kategoride üst üste 9. yılda küresel piyasadaki lider konumunu sürdürmüştü.

ABD, ÇİN'DEN İTHAL ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRECEK

ABD yönetimi, Çin'den ithal elektrikli araçlar dahil bazı endüstriyel ürünlere ilave gümrük tarifeleri getirmeye hazırlanıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen ay Çin'e yaptığı ziyarette, Çin'in elektrikli araçlar, güneş panelleri, rüzgar tribünleri gibi yeni enerji ürünlerine yönelik sübvansiyonlarının ABD ve diğer ülkeleri ucuz fiyatlı ürünlerle doldurarak küresel piyasada dengesizliklere yol açacağına dikkati çekmiş, buna karşı önlenmeler alacaklarını bildirmişti.

CAAM İdari Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfıng, Washington yönetiminin planladığı tarife artışına ilişkin, "korumacı ve yalıtmacı eylemlerin yeni enerji sektörünün teması olmaması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv imalatı sektörünün kalkınması için küresel bir vizyona ve açık zihinli yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Fu, Çin'in küresel otomotiv şirketleri daha fazla piyasa erişimi ve fırsatlar sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

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