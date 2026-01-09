Çin'de enflasyon 3 yılın zirvesinde!

Çin'de tüketici enflasyonu, Yeni Yıl tatili öncesi artan harcamaların etkisiyle Aralık ayında son üç yıla yakın sürenin en hızlı yükselişini gösterdi. Ancak fabrika çıkış fiyatlarındaki deflasyonun sürmesi, iç talebin zayıf kaldığını ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü paylaştığı verilere göre, tüketici fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı. Bu, Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek artış olurken, Kasım'daki yüzde 0,7'lik yükselişin ardından geldi ve piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti.

Enflasyondaki bu artışta, özellikle taze sebze fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Soğuk hava koşulları nedeniyle yaşanan arz sorunları, taze sebze fiyatlarını yıllık bazda yüzde 18,2 oranında artırdı.

Gıda ve enerji gibi dalgalı kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise Aralık ayında yıllık yüzde 1,2 artışla önceki aya göre değişmedi.