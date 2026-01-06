CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde!

Çin hisse senetleri, yapay zeka alanındaki ilerlemeler ve ekonomik iyileşme sinyallerine dair devam eden olumlu beklentilerle dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin hisse senetleri, yapay zeka alanındaki ilerlemeler ve ekonomik toparlanma sinyalleriyle desteklenen iyimserlikle 4 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Gösterge CSI 300 Endeksi yüzde 1,6 artarak zirveye çıkarken, Şanghay Bileşik Endeksi de yüzde 1,5 yükselerek Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine çıktı. Malzeme ve teknoloji sektörleri günün en iyi performans gösterenleri arasında yer aldı.

2026 yılı, iyimser imalat verileri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekonomik değerlendirmeleri ve yapay zeka alanındaki devam eden ralli ile başladı. Yatırımcılar, Pekin'in kritik sektörlere yönelik destekleri ve zayıf emlak piyasasını canlandırmaya yönelik önlemler sayesinde piyasaların yükselişini bekliyor.

Global X Management stratejisti Billy Leung, "Birçok faktör bir araya gelince güven artıyor. Politika görünürlüğü daha erken sağlandı, yıl sonuna kadar piyasa pozisyonlaması hafif kaldı ve özellikle imalat alanında ekonomide dengelenmeye işaret eden sinyaller var" dedi.

Yurtiçi piyasalarda işlem hacmi Eylül ortasından beri en yüksek seviyeye çıkarak yaklaşık 2,8 trilyon yuan (400,6 milyar dolar) oldu. Yatırımcıların hisse alımı için kullandığı krediler ise rekor kırdı.

Latin Amerika'daki gerilimlere rağmen küresel piyasalarda güçlü kazanımlar gözlemlendi. Yapay zeka ve tedarik zinciri bağlantılı teknoloji hisseleri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Ancak rallide aşırı ısınma belirtileri de ortaya çıktı. Şanghay Bileşik Endeksi'nin 14 günlük görece güçlü endeksi 75'in üzerine çıkarak Eylül başından beri ilk kez teknik olarak aşırı alım bölgesine girdi. CSI 300 endeksi de Ekim ayındaki bu seviyeye yaklaşmış durumda.

Bu endişeler şu an için yatırımcıların daha fazla yükseliş beklentisiyle gölgeleniyor. Onshore yapay zeka şirketlerinin geçen ay gerçekleşen güçlü halka arzları, güveni canlı tutmaya devam ediyor. Bunlar arasında 200 milyar ile 300 milyar yuan arasında değerlemeye sahip ChangXin Memory Technologies ve Yangtze Memory Technologies yer alıyor.

