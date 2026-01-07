Avrupa'nın dolara güveni azalıyor

CANLI BORSA
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi François de Villeroy, ABD hükümetinin politikalarının yatırımcıların dolara olan güvenini zayıflattığını ve alternatif arayışını tetiklediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 09:38

Son Güncelleme Tarihi 07 Ocak 2026 09:39

Fransa Merkez Bankası Başkanı da olan Villeroy de Galhau, Paris'te Fransa'nın G7 dönem başkanlığına ilişkin bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dolar ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ABD hükümetinin politikalarının yatırımcıların dolara olan güvenini zayıflattığını vurgulayan de Villeroy, "Son dönemde ABD'nin bazı politikaları, Fed'in bağımsızlığına saldırarak, ABD'nin mali disiplini konusunda şüpheler uyandırarak ve ABD'nin küresel ekonomi ile entegrasyonunu zayıflatan gümrük vergileri uygulayarak doların hakimiyetinin bazı temellerini sarstı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin dolar bazlı küresel ödemeleri giderek daha fazla silah olarak kullanabileceğine ilişkin endişelerin bazı ülkeleri alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye ittiğini dile getiren de Villeroy, "Bu ABD politikaları, küresel yatırımcıların dolar varlıklarına olan güvenini zedeliyor ve muhtemelen çeşitlendirme eğilimini kademeli olarak artıracak." diye konuştu.

De Villeroy, daha çok kutuplu bir uluslararası para sisteminin "daha istikrarlı" olabileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada, son aylarda Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı defalarca eleştirdi ve önemli faiz indirimleri talep etti. Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Eski Fed Başkanı Kevin Warsh ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, onun yerine geçecek en güçlü adaylar olarak görülüyor.

