CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,07 yükselişle 13.332,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2026 09:31

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,72 artışla 13.323,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 13.321,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 13.332,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Otomotiv hisselerinde karışık seyir kaydedildi Otomotiv hisselerinde karışık seyir kaydedildi 05 Ocak 2026 11:13
Asya borsaları savunma ve havacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi Asya borsaları savunma ve havacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi 05 Ocak 2026 11:00
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Ocak 2026 10:16
Çin’de hizmet sektörü 6 ayın en düşük seviyesinde Çin'de hizmet sektörü 6 ayın en düşük seviyesinde 05 Ocak 2026 09:47
ABD’de yeni araç satışları 2025’te arttı ABD’de yeni araç satışları 2025’te arttı 05 Ocak 2026 09:43
Bitcoin 92 bin doları aştı! Bitcoin 92 bin doları aştı! 05 Ocak 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 05 Ocak 2026 09:33
Goldman Sachs’dan Venezuela için petrol tahmini: Uzun vadede artabilir Goldman Sachs'dan Venezuela için petrol tahmini: Uzun vadede artabilir 05 Ocak 2026 09:32
OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak 05 Ocak 2026 09:27
Piyasalarda jeopolitik gerginliklere karşın risk iştahı yüksek seyrediyor Piyasalarda jeopolitik gerginliklere karşın risk iştahı yüksek seyrediyor 05 Ocak 2026 09:16
Norveç’te elektrikli araçların payı yükseldi Norveç'te elektrikli araçların payı yükseldi 02 Ocak 2026 17:06
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 02 Ocak 2026 16:59
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.702,0000 Değişim 215,99 Son veri saati:
Düşük 11510,19 Yüksek 11726,18
Açılış
43,0637 Değişim 0,1035 Son veri saati:
Düşük 42,9487 Yüksek 43,0522
Açılış
50,5863 Değişim 0,2449 Son veri saati:
Düşük 50,3618 Yüksek 50,6067
Açılış
6.168,8490 Değişim 63,284 Son veri saati:
Düşük 6127,9 Yüksek 6191,184
Açılış
109,2482 Değişim 4,7785 Son veri saati:
Düşük 105,0931 Yüksek 109,8716
Açılış
BİST En Aktif Hisseler