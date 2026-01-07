VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,39 yükselişle 13.745,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 09:33

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,77 artışla 13.692,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselerek 13.744,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,39 üzerinde 13.745,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

