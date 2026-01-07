Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı

CANLI BORSA
Japonya’nın hizmet sektörü, aralık ayında mayıs ayından bu yana en yavaş büyümesini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 09:48

S&P Global nihai Japonya Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayındaki 53,2 seviyesinden aralıkta 51,6'ya geriledi. Bu rakam, öncü veride açıklanan 52,5'in altında kalsa da büyüme ile daralma arasındaki 50,0 eşiğinin üzerinde kalarak art arda dokuzuncu ayda genişlemeye işaret etti.

Yabancı talep hazirandan bu yana ilk kez genişlemeye dönerken, yeni siparişlerde artış daha yavaş gerçekleşti. Girdi maliyetleri ise mayıstan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Hammadde, personel, yakıt ve inşaat maliyetlerindeki artış, çıktı fiyatlarının da belirgin şekilde yükselmesine yol açtı.

S&P Global Market Intelligence'tan Annabel Fiddes, "Girdi fiyatları işletmeler için hâlâ büyük bir endişe kaynağı. Şirketler, marj baskısını hafifletmek için maliyetleri müşterilere yansıtma ile rekabetçi kalma arasında zor bir denge kurmak zorunda," dedi.

Buna rağmen hizmet sektörü, iki buçuk yılın en hızlı istihdam artışını kaydetti. Satışlardaki yükseliş ve uzun süredir boş kalan pozisyonların doldurulması bu artışı destekledi. İş dünyasının 12 aylık güveni de güçlü kaldı; yeni ürün lansmanları, mağaza açılışları ve özellikle ulaşım ile bilgi teknolojisi sektörlerinde talep artışının satışları desteklemesi bekleniyor.

Hizmetler ve imalatı kapsayan nihai S&P Global Japonya Bileşik PMI, kasımda 52,0 iken aralıkta 51,1'e geriledi. Bu, hizmet sektörünün yedi ayın en yavaş büyümesini yansıtırken imalat üretiminin düşüş sonrası istikrar kazanmasıyla dengelendi.

