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Çin'de hizmet sektörü faaliyetleri arttı

Çin'de hizmetler sektörü faaliyetleri Ekim ayında artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 09:13

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 09:13

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından hazırlanan hizmetler PMI, Pekin'in ekonomik büyümeyi destekleme çabalarını artırmasıyla üst üste 10'ncu ayda da genişleme bölgesinde kaldı.

Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında Eylül ayındaki 50,2'den 50,4'e yükseldi.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Piyasa duyarlılığı daha az iyimserdi" dedi.

Wang Zhe, hizmet sağlayıcıların ekonominin görünümünden endişe duyduğunu ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin beklentilerini ölçen bir göstergenin Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini sözlerine ekledi.

Ankete göre, Ekim ayının başındaki uzun Altın Hafta tatilinin turizme sağladığı desteğe rağmen yeni siparişler son 10 ayın en düşük hızında arttı. Bu durum, süregelen zayıf güven nedeniyle tüketicilerin tatildeyken harcama yapma konusunda artan ihtiyatlılığını yansıtıyor olabilir.

ANZ'de kıdemli Çin stratejisti Xing Zhaopeng, "Genç istihdamıyla büyük ölçüde ilişkili olan hizmet sektörü %90 oranında toparlanarak COVID öncesi seviyelere geldi. Sektörde beklenenin ötesinde bir toparlanma görmek pek olası değil" dedi.

Resmi PMI anketi Ekim ayında hizmet faaliyetlerindeki büyümenin yavaşladığını, Eylül ayında 50,9 olan hizmet PMI değerinin 50,1'e düştüğünü göstermişti.

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