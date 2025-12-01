CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de konut fiyatları yükseldi

Çin'de konut fiyatları yükseldi

Çin'in en büyük emlak araştırma firmalarından China Index Academy'ye göre yeni konut fiyatları Kasım ayında daha hızlı bir artış gösterdi ancak ikinci el piyasada fiyatlar daha da geriledi. Bu durum, krizin vurduğu emlak sektörünün henüz dibe vurmadığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 09:34

China Index Academy'ye göre, yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,37 artarken, Ekim ayında bu oran yüzde 0,28 olarak gerçekleşmişti. İkinci el konut fiyatları ise önceki aydaki yüzde 0,84'lük düşüşe kıyasla yüzde 0,94 geriledi.

Araştırma firması, ikinci el piyasada yüksek ilan hacmi ve alıcıların zayıf beklentilerinin yıl sonuna doğru fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı yoğunlaştırdığını belirtti.

Çin emlak sektörü, 2021'de sıkılaştırılan düzenlemelerin gayrimenkul geliştiricileri için likidite krizini tetiklemesinden bu yana sarsılıyor. O tarihten beri birçok firma borç temerrüdüne düştü.

Piyasanın istikrar kazanması, hanehalkı tüketimini artırabilir ve ekonominin devlet güdümlü altyapı yatırımlarına ve ABD ticaret politikalarından zarar gören ihracata olan yoğun bağımlılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Yetkililer 2024'ün ikinci yarısında sektörü desteklemek için bir dizi önlem açıkladı ancak bu yıl büyük ölçekli yeni teşvik önlemleri alınmadı.

China Index Academy, yakın vadeli politikaların konut alımlarındaki kısıtlamaların gevşetilmesi, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve talebi canlandırmak için kentsel köy yenileme projelerinin hızlandırılmasını içerebileceğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Alman kimya şirketi küçülmeye gidiyor: 1500 çalışanı işten çıkaracak Alman kimya şirketi küçülmeye gidiyor: 1500 çalışanı işten çıkaracak 27 Kasım 2025 15:52
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 27 Kasım 2025 15:27
Japonya’da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak Japonya’da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak 27 Kasım 2025 15:22
Avro Bölgesi’nde kredilerde güçlü ivme yok Avro Bölgesi'nde kredilerde güçlü ivme yok 27 Kasım 2025 13:52
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Kasım 2025 13:24
Almanya’da tüketici güveni yükseldi Almanya'da tüketici güveni yükseldi 27 Kasım 2025 12:47
Bitcoin’de toparlanma: 91 bin doları aştı Bitcoin'de toparlanma: 91 bin doları aştı 27 Kasım 2025 12:11
Kanada’dan çelik ürünlerine yeni vergi Kanada'dan çelik ürünlerine yeni vergi 27 Kasım 2025 11:48
Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi 27 Kasım 2025 11:42
Küresel internet altyapısının kırılganlığı büyük riskler oluşturuyor Küresel internet altyapısının kırılganlığı büyük riskler oluşturuyor 27 Kasım 2025 11:34
Asya borsaları Fed’e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor Asya borsaları Fed'e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor 27 Kasım 2025 10:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Kasım 2025 10:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler