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Çin’de ‘mavi ekonomi’ 9,9 trilyon yuan büyüklüğe ulaştı

2023 yılında Çin’in denizcilik endüstrisinin toplam üretim değeri, bir önceki yıla göre yüzde 6’lık artışla 9,9 trilyon yuana ulaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 14:23

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2024 14:41

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Çin'in denizcilik endüstrisinin toplam üretim değeri, bir önceki yıla göre yüzde 6'lık artışla 9,9 trilyon yuana ulaştı. Bakanlık, ülkede hızla büyüyen deniz ekonomisinin, ulusal ekonomiyi canlandıran yeni motor haline geldiğini belirtti.

CGTN TÜRK'ün haberine göre, "Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Devlet Deniz İdaresi Başkanı Sun Shuxian, ülkeye ait deniz ekosistemini korumak için büyük çaba gösterdiklerini belirtti. Sun, ülkeye ait mangrovlar, mercan resifleri ve deniz çayırı yataklarının çoğunluğunun koruma altına alındığını ifade etti.

Sun, haziran ayında yayımlanan Denizin Ekolojik Sistemi Denetim Raporu'na göre, ülkeye ait deniz ekosisteminin iyi korunduğunu söyledi ve merkezi hükümeti ve yerel yönetimlerinin ülkeye ait deniz ekosisteminin iyileştirilmesine büyük bütçe ayırdığını sözlerine ekledi.

Aynı toplantıda "Çin'de Deniz Ekolojik Çevresinin Korunması" başlıklı Beyaz Kitap da kamuoyuyla paylaşıldı. Beyaz Kitap'ta, Çin'in denizde ekolojik çevresinin korunmasında benzeri görülmemiş değişikliklerin meydana geldiği kaydedildi. 14. Beş Yıllık Plan döneminde ülke genelinde 110'dan fazla körfezin yaplandırıldığına, 65 körfezde çöp temizliği gerçekleştirildiğine ve çöp geri dönüşüm yönteminin yenilenmesine odaklandığına işaret edilen kitapta 2025 yılına kadar Çin'de 283 körfezin rehabilite edileceği belirtiliyor. Verilere göre, 2023 yılında Çin'de iyi su kalitesine sahip kıyıya yakın deniz alanlarının oranı yüzde 85 ile rekor seviyeye ulaştı. 24 tipik deniz ekosisteminin 2021 yılı itibarıyla 'sağlıksız' olma durumu ortadan kaldırıldı."

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