Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Analistler, bir önceki ay yüzde 2,5 olan artışın yüzde 2,9'a çıkacağını tahmin ediyorlardı.

Gıda fiyatlarında özellikle domuz etinde yaşanan yükseliş nedeniyle yıllık artış oranı yüzde 6,1'den yüzde 8,8'e çıktı. Domuz eti fiyatları Eylül ayında yüzde 36 gibi yüksek bir seviyede artış gösterdi. Bir önceki ay artış oranı yüzde 22,4 seviyesinde bulunuyordu.

Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatlarda yüzde 0,3 artış yaşandı. Ağustos ayında fiyatlar aylık bazda yüzde 0,1 düşüş göstermişti.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE İSE ENFLASYON ARTIŞ ORANI YÜZDE 2,0 OLDU

Aynı ayda üretici fiyat artışı yıllık yüzde 2,3'den yüzde 0,9'a geriledi. Analistlerin beklentisi yüzde 1,0 artış olacağı yönündeydi. Aylık bazda üretici fiyatlarında yüzde 0,1 gerileme yaşandı.