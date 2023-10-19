Çin'de yeni konut fiyatları düştü

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, 70 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Eylül ayında Ağustos ayına göre %0,3 düştü. Ağustos ayındaki düşüş %0,29 olmuştu.

70 şehirden 54'ü Eylül ayında konut fiyatlarında düşüş bildirirken, bu sayı Ağustos ayında 52'ydi.

Hesaplamalara göre, bir yıl öncesine göre ortalama konut fiyatları Eylül ayında %0,57 düştü. Ağustos ayında bu oran %0,55 idi.

Bir önceki yıla göre konut fiyatlarında düşüş bildiren şehir sayısı 45 olurken, bu sayı Ağustos ayındaki 44 olmuştu.