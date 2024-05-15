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Haberler Fotohaber İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu: 'Yön yukarı olabilir' diyerek tarih verdi!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 14:11

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu: 'Yön yukarı olabilir' diyerek tarih verdi!

Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere altın fiyatları tarafındaki gelişmeler düğün sezonunun yaklaşmasıyla yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD'den gelen veriler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yükseldi. Ons altın 2.360 dolara kadar çıkarken ondan aldığı destekle gram altın fiyatı 2.450 TL'ye ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafında rekorlar serisinin başlayacağı tarihe işaret ederek, "Düşüşlerin kalıcı olacağını söylemek zor" dedi.

İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu: ’Yön yukarı olabilir’ diyerek tarih verdi!

Altın fiyatları, ABD verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükseldi. Bu sınırlı yükselişte gram altın fiyatı 2.450 TL'ye ulaştı. Altın fiyatları için kısa ve uzun vadeli hedeflerini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın analizinde alım fırsatı için 2 tarihe işaret etti.

İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu: ’Yön yukarı olabilir’ diyerek tarih verdi!

POWELL'DAN ŞAHİN MESAJ

Dün yaklaşık 4 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,45'e indi. Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkat çekerek, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." dedi.

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İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu: ’Yön yukarı olabilir’ diyerek tarih verdi!

Altın fiyatları için alım fırsatında 2 tarih veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzman ismin o açıklamaları:

İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu: ’Yön yukarı olabilir’ diyerek tarih verdi!

İSLAM MEMİŞ ALIM FIRSATI İÇİN 2 TARİH VERDİ

Gram altın fiyatı şu an serbest piyasalarda 2.442- 2.455 TL aralığında işlem görüyor. Ons altın şu anda 2.353 dolar seviyesinde. Mayısta tekrar baskılanan bir fiyatlamanın karşımızda olacağını tahmin ediyorum. Ons altın tarafında yatırımcısı 2.280- 2.380 dolar aralığını takip etmeli. Fed belirsizliği var. Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz.

İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu: ’Yön yukarı olabilir’ diyerek tarih verdi!

'ALTIN FİYATLARI TARAFINDA BASKILANMA DEVAM EDECEK'

Jeopolitik gerilimler ciddi anlamda belirsiz ve kontrol yine merkez bankalarında olduğu için altın fiyatları mayıs ayında baskılanma sürecine devam edecek. Ons altın için 2.280- 2.380 dolar aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman 2700 dolar devamında 3000 dolar seviyesine kadar bir yükselişin mümkün olduğunu söyleyebilirim.

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