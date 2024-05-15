İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu: ’Yön yukarı olabilir’ diyerek tarih verdi!

'ALTIN FİYATLARI TARAFINDA BASKILANMA DEVAM EDECEK'

Jeopolitik gerilimler ciddi anlamda belirsiz ve kontrol yine merkez bankalarında olduğu için altın fiyatları mayıs ayında baskılanma sürecine devam edecek. Ons altın için 2.280- 2.380 dolar aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman 2700 dolar devamında 3000 dolar seviyesine kadar bir yükselişin mümkün olduğunu söyleyebilirim.