Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
14:11
İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu: 'Yön yukarı olabilir' diyerek tarih verdi!
Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere altın fiyatları tarafındaki gelişmeler düğün sezonunun yaklaşmasıyla yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD'den gelen veriler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yükseldi. Ons altın 2.360 dolara kadar çıkarken ondan aldığı destekle gram altın fiyatı 2.450 TL'ye ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafında rekorlar serisinin başlayacağı tarihe işaret ederek, "Düşüşlerin kalıcı olacağını söylemek zor" dedi.