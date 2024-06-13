Çin'den AB beklentisi

Çin resmi haber ajansı Xinhua'ya göre Pekin, Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik gümrük vergilerini yeniden gözden geçirmesini ve otomobil endüstrisini rekabetten korumak için "yanlış yönde" ilerlemekten vazgeçmesini umuyor.

Avrupa Komisyonu'nun Temmuz ayından itibaren ithal Çin malı elektrikli otomobillere %38.1'e varan oranlarda ek vergi uygulayacağını açıklamasının ardından Çin, çıkarlarını korumak için önlemler alacağını söyledi.

Xinhua, AB ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin bir dönüm noktasında olduğunu ve AB'nin stratejik ve uzun vadeli bir vizyon sergilemesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yorumda, bölgesel bloğun, iki tarafın uygun bir çözüm bulmak ve en kötü senaryodan kaçınmak için istişarelerini sürdürmeleri için bir miktar alan bırakmış gibi göründüğü belirtildi. "AB'nin ciddi bir şekilde yeniden düşünmesi ve yanlış yönde ilerlemeyi durdurması umuluyor" denildi.

"ÇİN'İN AVANTAJLARINDAN YARARLANMASI DAHA UYGUN MALİYETLİ OLACAKTIR"

Xinhua'nın haberine göre, AB'nin ek vergi açıklamasına Çin hükümetinde gelen yorum, "Ekonomik yapıları ve büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, Çin ve AB'ye en iyi hizmet, önemli ekonomik ve ticari konularda birlikte hareket etmeleridir. AB'nin kendi elektrikli araç endüstrisini geliştirmek için Çin'in avantajlarından yararlanması daha uygun maliyetli olacaktır" denildi.

AB'nin bu hamlesi, Washington'un Çin elektrikli araçlarına yönelik gümrük vergilerini dört kat arttırarak %100'e çıkarma planlarını açıklamasından bir aydan kısa bir süre sonra geldi.

Brüksel ayrıca, standart %10'luk otomobil vergisine ek olarak, BYD için %17.4, yeni sekme açılıyor ile SAIC için %38.1, yeni sekme açılıyor arasında değişen ek tarifelerle Çin sübvansiyonlarıyla mücadele edeceğini söyledi. Bu da en yüksek toplam oranı yaklaşık %50'ye çıkarıyor.

AB'nin geçici vergileri 4 Temmuz itibariyle uygulanmaya başlanacak ve soruşturma, tipik olarak beş yıllık kesin vergilerin uygulanabileceği 2 Kasım'a kadar devam edecek.