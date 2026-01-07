Çin'den Japonya'ya karşı hamle: Çip malzemelerine damping soruşturması

Bakanlık açıklamasına göre soruşturma, yerli üretici Tangshan Sanfu Electronic Materials Co.'nun geçen ay Çin'deki diklorosilan endüstrisi adına yaptığı başvuru üzerine başlatıldı. Başvuru, Japonya menşeli diklorosilan ithalatının yerli üreticilere zarar verdiği iddiasını içeriyor.

Diklorosilan, mantık çipleri, bellek çipleri ve diğer yarı iletken türlerinin üretiminde kullanılan ince film kaplama süreçlerinde temel bir girdi olarak öne çıkıyor.

Soruşturma, Pekin yönetiminin Japonya'ya yönelik son ticaret kısıtlamalarının ardından geldi. Çin, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir girişimine askeri karşılık verilebileceğine dair açıklamalarını gerekçe göstererek, Japonya'ya askeri son kullanım amacı taşıyan tüm çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklama kararı almıştı.