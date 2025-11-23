CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar geriliyor

Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar geriliyor

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda önceki 2 yılda kaydedilen düşüş, bu yılın 10 ayında da devam etti.

Oluşturma Tarihi 23 Kasım 2025 15:28

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Ekim 2025 döneminde 621,9 milyar yuan (yaklaşık 87,5 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı. Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 161,9 milyar yuan (22,7 milyar dolar), hizmetler sektörüne 445,8 milyar yuan (62,7 milyar dolar) oldu.

Açıklamada, yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı.

Buna göre, yatırımlar, e-ticaret sektöründe yüzde 173,1, tıbbi donanım ve makine imalatında yüzde 41,7, uzay havacılık donanımları imalatında yüzde 40,6 arttı.

Bakanlık açıklamasında, yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler yer almazken, ülke bazında Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımların yüzde 48,7, İngiltere'den yüzde 17,1 ve İsviçre'den yüzde 13,2 arttığı belirtildi.

Ülkede, 10 ayda yabancı yatırımla 53 bin 782 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı.

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti.

Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

Batı ülkelerinin, Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yönelimi ve bunun tedarik zincirlerinde yol açtığı süregelen değişimlere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminin ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi eylülde azaldı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde azaldı 20 Kasım 2025 14:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 20 Kasım 2025 13:58
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 20 Kasım 2025 11:42
Çin’de kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi Çin'de kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi 20 Kasım 2025 11:13
Küresel enerji verimliliğindeki ilerleme hız kazandı Küresel enerji verimliliğindeki ilerleme hız kazandı 20 Kasım 2025 10:53
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 21 Kasım 2025 10:04
Almanya’da üretici fiyatları yıllık yüzde 1,8 azaldı Almanya’da üretici fiyatları yıllık yüzde 1,8 azaldı 20 Kasım 2025 10:40
ABD’den nükleer enerjiye 1 milyar dolarlık destek ABD'den nükleer enerjiye 1 milyar dolarlık destek 20 Kasım 2025 10:26
Brent petrolün varili 63,21 dolar Brent petrolün varili 63,21 dolar 20 Kasım 2025 10:23
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Kasım 2025 09:53
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 20 Kasım 2025 09:32
Piyasalarda gözler ABD’deki istihdam raporuna çevrildi Piyasalarda gözler ABD'deki istihdam raporuna çevrildi 20 Kasım 2025 09:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler