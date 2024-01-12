CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in bakır ithalatı azaldı

Çin'in bakır ithalatı azaldı

Çin'in bakır ithalatı 2023 yılında yerli üretimin artması ve güçlenen ABD dolarının ithalat maliyetlerini artırmasıyla yüzde 6,3 azaldı.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 08:47

Çin Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı geçen yıl 5,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Çin'in 2023'te katı Covid-19 önlemlerinden çıkması, yerel bakır üreticilerinin üretimi artırmasına ve yeni projeleri devreye almasına olanak sağladı.

Çin geçen yılın ilk 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 13,3 artışla 11,81 milyon ton rafine bakır üretti.

Gümrük verilerine göre, Çin'in bakır cevheri ve konsantresi ithalatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 27,54 milyon tona ulaşarak rekor kırdı.

Aralık ayında ise bakır ithalatı Kasım ayına göre yüzde 16,6 düşüşle 459 bin 338 ton oldu. Kasım ayında ithalat neredeyse son iki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir
Yabancılar 299,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 299,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı 11 Ocak 2024 16:12
EBRD 13,1 milyar avro tutarında rekor yatırım yaptı EBRD 13,1 milyar avro tutarında rekor yatırım yaptı 11 Ocak 2024 15:07
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi 11 Ocak 2024 17:09
Merkez Bankası rezervleri açıklandı Merkez Bankası rezervleri açıklandı 11 Ocak 2024 15:00
Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi 11 Ocak 2024 14:39
Alman otomotiv sektörü 2024’e temkinli yaklaşıyor Alman otomotiv sektörü 2024'e temkinli yaklaşıyor 11 Ocak 2024 13:43
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! AK Parti refah payı ile SGK en düşük emekli maaşı tarihini verdi EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: TBMM'ye geliyor! AK Parti refah payı ile SGK en düşük emekli maaşı tarihini verdi 11 Ocak 2024 13:36
JP Morgan’ın 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini belli oldu JP Morgan'ın 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini belli oldu 11 Ocak 2024 13:05
Rusya’nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri azaldı 11 Ocak 2024 13:00
Brent petrolde ABD etkisi Brent petrolde ABD etkisi 11 Ocak 2024 10:17
Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL? Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL? 11 Ocak 2024 09:47
IEA yenilebilir enerjide 2030 hedefini açıkladı IEA yenilebilir enerjide 2030 hedefini açıkladı 11 Ocak 2024 09:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,86
%0,6856
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
DOLAR
1.014,79
%1,4786
ALTIN
1.065,29
%6,5288
BORSA
1.045,66
%4,5658
EURO
1.036,28
%3,6282
DOLAR
1.074,97
%7,4969
ALTIN
997,75
%-0,2249
BORSA
1.072,01
%7,2013
EURO
1.046,41
%4,6406
DOLAR
1.816,13
%81,6127
ALTIN
1.582,99
%58,2994
BORSA
1.656,55
%65,655
EURO
1.603,32
%60,3315
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler