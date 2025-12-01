CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu

Çin'in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu

Çin Merkez Bankasının (PBoC) "stablecoin"ler başta olmak üzere kripto varlıklara ilişkin riskleri yeniden gündeme getirerek, bu alanda denetimlerin sertleşeceğine işaret etmesi, kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdı.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 13:01

Çin Merkez Bankasının (PBoC) dijital varlık faaliyetlerinin ülkede yasa dışı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, özellikle stablecoinlerin oluşturabileceği risklere dikkati çekti. Çok sayıda kurumun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin "yasal ödeme aracı olmadığı" ve "piyasada para olarak kullanılamayacağı" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında sıkı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR

Bu gelişmelerle, Kripto para piyasasının toplam değeri 2,93 trilyon dolara gerilerken, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatındaki düşüş son 24 saatte yüzde 5'i aştı. Karar öncesi 92 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, karar sonrası 85 bin 604 dolara kadar geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'da da benzer bir seyir izlendi. Karar sonrası Ethereum 3 bin 53 dolardan 2 bin 806 dolara kadar düştü

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda Çin ve Japonya’dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor Küresel piyasalarda Çin ve Japonya'dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor 28 Kasım 2025 09:15
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 28 Kasım 2025 09:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 28 Kasım 2025 14:10
JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti 28 Kasım 2025 09:08
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 27 Kasım 2025 16:42
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven arttı Avro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı 27 Kasım 2025 16:31
Alman kimya şirketi küçülmeye gidiyor: 1500 çalışanı işten çıkaracak Alman kimya şirketi küçülmeye gidiyor: 1500 çalışanı işten çıkaracak 27 Kasım 2025 15:52
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 27 Kasım 2025 15:27
Japonya’da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak Japonya’da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak 27 Kasım 2025 15:22
Avro Bölgesi’nde kredilerde güçlü ivme yok Avro Bölgesi'nde kredilerde güçlü ivme yok 27 Kasım 2025 13:52
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Kasım 2025 13:24
Almanya’da tüketici güveni yükseldi Almanya'da tüketici güveni yükseldi 27 Kasım 2025 12:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler