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Çin'in sanayi üretimi beklentilerden hızlı büyüdü

Çin'in sanayi üretimi Mart ayında bir önceki yıla göre %7,7 artarak Ocak-Şubat dönemindeki %5,9'luk büyümeden daha hızlı bir artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2025 09:10

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2025 09:11

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan veriler, sanayi üretiminin analistlerin %5,8'lik büyüme tahminini aştığını gösterdi.

Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar, ilk iki aydaki %4,0'lık büyümeden sonra Mart ayında %5,9 arttı. Analistler %4,2'lik bir artış bekliyorlardı.

Sabit varlık yatırımları %4,1'lik büyüme tahminine kıyasla %4,2 oranında genişledi. Yılın ilk iki ayında %4,1 oranında büyümüştü.

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