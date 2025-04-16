Çin'in sanayi üretimi beklentilerden hızlı büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan veriler, sanayi üretiminin analistlerin %5,8'lik büyüme tahminini aştığını gösterdi.

Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar, ilk iki aydaki %4,0'lık büyümeden sonra Mart ayında %5,9 arttı. Analistler %4,2'lik bir artış bekliyorlardı.

Sabit varlık yatırımları %4,1'lik büyüme tahminine kıyasla %4,2 oranında genişledi. Yılın ilk iki ayında %4,1 oranında büyümüştü.