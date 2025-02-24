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Çin'in üretim PMI verisi daraldı

Moody's Analytics, Çin'in resmi NBS imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisinin Şubat ayında 49,8'lik bir okumayla muhtemelen üst üste ikinci kez daralmaya işaret ettiğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2025 09:18

Moody's Analytics'in yayımladığı bir notta "Üretim mevcut siparişleri karşılamak için devam ederken, ABD'de Çin'den gelen mallara uygulanacak %10'luk ek bir gümrük vergisi yeni siparişleri etkileyecektir." denildi.

Çin'in resmi imalat faaliyetleri ölçüsü, fabrikaların Ay Yeni Yılı tatilinden günler önce faaliyetlerini askıya almasıyla Ocak ayında Aralık ayındaki 50,1'den 49,1'e geriledi.

Notta, "Üretim dışı PMI'ya gelince; perakende satışları Ay Yeni Yılı faaliyetinden destek almalı, ancak inşaatın durgunlukta kalması muhtemel." denildi.

Çin'in üretim PMI verileri 1 Mart Cumartesi günü açıklanacak.

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