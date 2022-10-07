Fed'in faiz artırımlarının etkisiyle ABD'de işsizlik oranının bir miktar yükselmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Ancak bu Fed'in birinci görevi olan enflasyon ile mücadelesini durdurmayacak" dedi.

"Sadece enflasyona odaklanmalıyız" diye konuşan Mester, "Eğer sağlıklı şartlara yeniden sahip olmak istiyorsak, bu yapmamız gereken şey. Fed, enflasyon hedefine ulaşmak için elindeki araçları kullanacak. Hedefe ulaşmak için mali politikanın sıkılaşması gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında enflasyonu aşağı getirmenin biraz zaman alacağını da belirten Mester, Fed'in gelecek yıl faizleri indirme noktasında olmayacağını da savundu.