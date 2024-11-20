Commerzbank'tan sterlin yorumu: Euro karşısında değerlenecek

Commerzbank, sterline ilişkin tahminlerini paylaştığı açıklamasında İngiliz Merkez Bankası'nın politikalarına dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Commerzbank analisti Michael Pfister, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla faiz oranlarını daha kademeli olarak düşürme olasılığı nedeniyle sterlinin önümüzdeki yıl euro karşısında güçlenebileceğini anlattı.

TRUMP ETKİSİ

Pfister, İngiltere'de enflasyon baskılarının ve ekonomik büyümenin Euro Bölgesi'ndekileri geride bırakabileceğini iade ederek "ABD Başkanı seçilen Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin planlarının da İngiltere üzerinde Euro Bölgesi'ne kıyasla daha az etkisi olması muhtemel" yorumunda bulundu.

ARALIK AYINA İŞARET ETTİ

Bu kapsamda banka euro/sterlin çaprazının 0,8333 seviyesinden Aralık 2025'e kadar 0,81 seviyesine düşmesini beklediğini açıkladı. Ancak, doların Trump'ın ticaret politikalarının potansiyel enflasyonist etkisinden faydalanması nedeniyle sterlin/dolar çaprazının önümüzdeki yıl yatay seyredebileceği tahmin edildi.