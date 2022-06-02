Fed'in faizi ekonomiyi artık canlandıramayacağı bir seviye olan yüzde 2,5'e gelecek 2 toplantıda 50'şer baz puanlık artırımlar ile mümkün olduğu kadar çabuk getirilmesini isteyen San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Nötr seviyeye gelecek birkaç toplantıda gelmek için iki kez 50 baz puanlık artırım bekliyorum. Sonrasında etrafa bakmamız ve neler olduğunu görmemiz gerekli" diye konuştu.

"RESESYON ÖNGÖRMÜYORUM"

"Yüzde 2,5'e yapabildiğimiz karar çabuk gelelim" ifadelerini kullanan Daly, yıl sonundan önce bu seviyeye ulaşılmasını amaçayacağını vurguladı. San Francisco Fed Başkanı, yaptığı tahminlerde net bir ücret-fiyat sarmalı ne de bir resesyon görmediğini de belirtti.