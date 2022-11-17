Barclays ve Deutsche Bank, ABD'de enflasyonun yavaşlamakta ve iş gücü piyasasının zayıflamakta olduğuna dair büyüyen kanıtlar dikkate alındığında ABD dolarının euro karşısında bu yıl için tepe noktasını gördüğünü değerlendirdiklerini bildirdiler.

Deutsche Bank yayınladığı raporda, euronun bu yılın sonunda 1,05 ABD doları seviyesine toparlanmasını beklediğini ifade ederken, toparlanmanın gelecek yıl da devam edeceğini öngördü.

Gelecek yılın sonuna EURUSD'nin 1,10 seviyesinin üzerine yükseleceğini tahmin eden Deutsche Bank, bu seviyeye jeopolitik ortamda büyüm bir değişiklik olmadan da ulaşabileceğini savundu.

Barclays de raporunda, ABD Doları'nın 2023 ilk çeyrekte aşağı yönlü trend izleyeceği yönünde daha önce yaptığı tahmini 2022 dördüncü çeyrek olarak revize etti.

Banka, 2022 sonu için EURUSD tahminini 0,97'den 1,03'e revize etti.